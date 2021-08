Niemcy: grupa telewizyjna RTL przejmuje wydawnictwa Gruner + Jahr

Grupa telewizyjna RTL i wydawca czasopism Gruner + Jahr łączą siły. Jak poinformowała w piątek Grupa Bertelsmann, nowa połączona firma rozpocznie działalność na początku przyszłego roku. Obie firmy należą do grupy medialnej Guetersloh – informuje “Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ).

RTL przejmie w całości wydawnictwa Gruner + Jahr, do którego należą miesięczniki i tygodniki takie jak Stern, Brigitte, Geo, Capital, Schoener Wohnen, Eltern i Art. Cenę zakupu ustalono na 230 mln euro. W ubiegłym roku wydawca osiągnął obroty w wysokości ok. 1,14 miliarda euro.

25-procentowy udział Gruner + Jahr w hamburskim magazynie informacyjnym Spiegel oraz DDV nie przejdzie do RTL, lecz pozostanie nadal w Bertelsmannie.

Jak skomentował Thomas Rabe, szef Bertelsmanna, „odpowiedzialne organy doszły do wniosku, że obie firmy mogą wspólnie lepiej wykorzystać swoje potencjały do wzrostu”. W nowej firmie będzie pracować ok. 1500 dziennikarzy. „Dzięki fuzji silne treści i marki zostałyby połączone w mediach i telewizji, a formaty strumieniowe, radiowe i drukowane byłyby w jednej ręce” – pisze FAZ.

„Żadna inna firma medialna w tym kraju nie może stworzyć takiego międzygatunkowego sojuszu na rzecz wzrostu” – podkreślił Rabe, cytowany przez FAZ. Jego zdaniem, decyzja o fuzji powinna „wzmocnić działalność medialną firmy na rynku niemieckim w konkurencji z globalnymi platformami technologicznymi takimi jak Netflix i Amazon” – pisze FAZ i dodaje, że nowa firma zyska „unikalne zalety w porównaniu z globalnymi konkurentami, kierując do szerokiego grona odbiorców ofertę lokalnych treści wielu gatunków.