Niemcy borykają się z kolejną falą pandemii koronawirusa. W związku z możliwym przeciążeniem placówek medycznych, nasi zachodni sąsiedzi podwoili liczbę wykonywanych szczepień.

W czwartek podano około 720 tys. dawek, ustanawiając czwarty z rzędu dzienny rekord. Największy przeskok zanotowano jednak między 6 a 7 kwietnia, gdy liczba podanych dawek szczepionki wzrosła w ciągu jednego dnia z 274 do 575 tys.

fot. iStock

Przyspieszenie było możliwe m.in. dzięki dołączeniu do punktów szczepień gabinetów lekarskich. Do ok. 35 tys. lekarzy pierwszego kontaktu trafi w tym miesiącu 1 mln dawek. Według szacunków, obecne tempo szczepień powinno utrzymać się przez większą część kwietnia.

– Jeśli chodzi o naszą kampanię szczepionkową, jesteśmy na dobrej drodze - powiedział minister zdrowia Jens Spahn.

Maksymalizacja tempa podawania zastrzyków chroniących przed COVID-19 rozpoczęła się w momencie, w którym władze Niemiec starają się powstrzymać wzrost infekcji. Pojawiły się przypuszczenia, że z powodu utrzymującej się wysokiej liczby nowych przypadków koronawirusa na oddziałach intensywnej terapii może zabraknąć miejsc dla chorych.

Do tej pory w ponad 83-milionowym kraju zaszczepionych pełną dawką zostało 5,8 proc. populacji, czyli 4,83 mln obywateli.