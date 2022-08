Niemcy: porzucona przez Gazprom spółka może potrzebować więcej pieniędzy

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Der Spiegel donosi, że dawny Gazprom Germania może potrzebować nowych pieniędzy pomimo udzielenia spółce 10 mld EUR pożyczki przez państwowy bank KfW, informuje Reuters.

Po napaści Rosji na Ukrainę pod koniec lutego i nałożeniu międzynarodowych sankcji Gazprom porzucił swoją niemiecką spółkę, zajmującą się handlem, składowaniem i przesyłem gazu. Z powodu jej znaczenia dla systemu energetycznego kontrolę nad spółką przejął niemiecki regulator rynku. Pożyczka KfW dla SEFE (Securing Energy for Europe), jak obecnie nazywa się spółka, oprócz zapewnienia płynności miała posłużyć do kupna gazu, którego dostawy wstrzymał Gazprom. Kierujący SEFE Egbert Laege powiedział Der Spiegel, że z powodu wielkiego wzrostu ceny „błękitnego paliwa” to zadanie stało się trudne do wykonania. Wyraził przekonanie, że rząd Niemiec zapewni spółce dalszy kredyt jeśli okaże się to konieczne.