Wstępny wrześniowy odczyt wskazał, że inflacja CPI we wrześniu nie zmieniła się w porównaniu z sierpniem. Inflacja HICP wzrosła z kolei o 0,3 proc. miesiąc do miesiąca.

Analitycy oczekiwali, że inflacja CPI wzrośnie o 0,1 proc. w ujęciu miesięcznym. W ujęciu rocznym zwiększyła się o 4,1 proc. po wzroście o 3,9 proc. w sierpniu.

Preferowany przez Europejski Bank Centralny wskaźnik HICP wzrósł we wrześniu o 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym i 4,1 proc. w ujęciu rocznym. Analitycy spodziewali się wzrostu inflacji o 0,2 proc. miesiąc do miesiąca i 4 proc. rok do roku.