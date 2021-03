Niemcy: Trybunał wstrzymał ratyfikację Europejskiego Funduszu Odbudowy

Niemiecki Trybunał Konstytucyjny zakazał prezydentowi podpisywania ratyfikacji Europejskiego Funduszu Odbudowy dopóki nie rozpatrzy on nadzwyczajnej apelacji w sprawie jego przyjęcia, informuje Reuters.

Agencja zwraca uwagę, że Trybunał nie wskazał żadnych ram czasowych podjęcia przez siebie decyzji. Obie izby niemieckiego parlamentu ratyfikowały Europejski Fundusz Odbudowy wcześniej w tym tygodniu. Jego przeciwnicy twierdzą, że narusza on traktaty europejskie otwierając możliwość zaciągania wspólnego długu przez państwa Unii Europejskiej.

W piątek do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła skarga konstytucyjna przeciwko Funduszowi. Reuters pisze, że zwykle potrzebuje on ok. trzy miesiące na ogłoszenie decyzji. Oznacza to możliwość opóźnienie ratyfikacji Funduszu do czerwca. Reuters zwraca uwagę, że wciąż mieściłoby się to w planie Komisji Europejskiej, która przewidywała wypłatę pierwszych transz pieniędzy latem tego roku.