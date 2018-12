Niemcy wybudują nowy tunel pod cieśniną Fehmarn

Mimo zastrzeżeń ze strony obrońców środowiska resort transportu niemieckiego kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn wydał zgodę na budowę nowego tunelu drogowo-kolejowego łączącego Niemcy z Danią.

Agencja Reuters informuje, że 19-kilometrowy tunel między niemiecką wyspą Fehmarn i duńską wyspą Lolland ma kosztować 52,6 mld koron duńskich (8,1 mld dolarów) i będzie częściowo finansowany przez Unię Europejską. Pobiegnie nim czteropasowa autostrada i dwutorowa linia kolejowa. Fehmarn leży w pobliżu niemieckiego wybrzeża, z którym od 1963 roku łączy wyspę most drogowo-kolejowy.



Będąca inwestorem tunelu spółka Femern A/S wystąpiła o zgodę na jego budowę jeszcze w 2013 roku. Podjęta dwa lata później decyzja duńskich władz była pozytywna, natomiast w Niemczech trwało to znacznie dłużej z uwagi na konieczność rozpatrzenia ponad 12 tys. zastrzeżeń, jakie zgłoszono tam wobec wniosku. Wraz z technicznymi załącznikami liczył on 14 tys. stron.



Decyzję władz Szlezwika-Holsztynu można jeszcze zaskarżyć do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, co jest zdaniem niemieckich mediów całkiem prawdopodobne. W takim przypadku rozpoczęcie budowy musiałoby poczekać do czasu ogłoszenia wyroku, co nastąpiłoby zapewne po dwóch latach. Jednak zdaniem dyrektora projektowego Femern A/S Clausa Dynesena, niemiecki Trybunał będzie miał wpływ tylko na termin rozpoczęcia prac budowlanych.