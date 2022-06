Niemcy zarzucają Rosji polityczny motyw obniżenia dostaw gazu

Gazprom tłumaczył, że obniżenie dostaw wynika z problemów technicznych, które dodatkowo komplikują sankcje nałożone na Rosję z napaść na Ukrainę. Habeck przekonuje jednak, że prace remontowe wskazywane przez rosyjski koncern jako powód obniżenia dostaw mogły być wykonane jesienią i w żadnym przypadku nie spowodowałyby obniżenia dostaw o 40 proc.

- W tym sensie, mam wrażenie, że to co stało się wczoraj jest motywowane politycznie i nie jest decyzją uzasadnioną technicznymi okolicznościami – powiedział niemiecki minister gospodarki.

Robert Habeck, fot. Bloomberg

Bloomberg przypomina, że oprócz zmniejszenia dostaw do Niemiec, Gazprom zredukował je o 15 proc. Włochom. Nie podał powodu.

Wiele wskazuje, że państwowy rosyjski koncern realizuje zadanie Kremla, przypomnienia Europie o jej zależności od rosyjskiego gazu oraz wpływie wysokich cen energii na inflację. Sprzyjającą okolicznością jest wstrzymanie działania z powodu pożaru przez amerykański terminal Freeport LNG, który eksportował skroplony gaz ziemny m.in. do Europy, zmniejszając jej zależność od dostaw z Rosji. Obawa o podaż gazu spowodowała wzrost jego ceny w Europie we wtorek nawet o 28 proc. W środę drożeje o 3,2 proc. do 100,19 EUR za 1 MWh. Dwa dni temu notowano go po 83,40 EUR.