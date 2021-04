Niemcy: Zieloni wyprzedzi CDU/CSU w najnowszym sondażu poparcia

Opozycyjna Partia Zielonych wyprzedziła rządzące CDU/CSU kanclerz Angeli Merkel w najnowszym sondażu poparcia przed wrześniowymi wyborami parlamentarnymi.

Wynik Zielonych wzrósł w minionym tygodniu o 6 pkt. procentowych do 28 proc., poinformowała firma badawcza Kantar. Mogło im pomóc nominowanie Annaleny Baerbock jako kandydatki na kanclerz Niemiec w przypadku sukcesu w wyborach 26 września. To najlepszy wynik Zielonych w cotygodniowym. Poparcie dla CDU/CSU, których kandydatem na kanclerza jest Armin Laschet, spadło o 2 pkt. procentowe do 27 proc. Socjademokratyczna Partia Niemiec (SPD) także straciła 2 pkt. procentowe i poparcie dla niej spadło do 13 proc. Jest najniższe od sierpnia 2019 roku.