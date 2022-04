Niemcy zlikwidują dopłaty do samochodów hybrydowych wcześniej niż planowano

Polskie obligacje płacą już prawie 7 proc.

W przypadku niektórych serii polskich obligacji skarbowych rentowności zbliżyły się do 7 proc., osiągając wieloletnie maksima. Choć to wciąż wartości poniżej raportowanej inflacji CPI, to dla niektórych inwestorów mogą one już wyglądać atrakcyjnie