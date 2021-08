Trans-o-Flex planuje przyspieszenie wzrostu przez ekspansję na rynkach sąsiadujących z Niemcami państw, informuje Reuters.

- Chcę prowadzić w internacjonalizacji w Europie – powiedział agencji prezes Wolfgang Albeck, w przeszłości wysokiej rangi menadżer Deutsche Post.

Trans-o-flex specjalizuje się w świadczeniu usług transportowych dla branż farmaceutycznej, kosmetycznej oraz elektroniki użytkowej. Transport produktów farmaceutycznych generuje ok. 60 proc. obrotów spółki. Obecnie działa ona w Niemczech i Austrii, gdzie spodziewa się wzrostu rynku o 25 proc. do 2025 roku.

fot. AdobeStock

Albeck powiedział, że Trans-o-Flex nie zamierza konkurować z największymi firmami logistycznymi, jak DHL czy DPD. Chce koncentrować się na transporcie wrażliwych lub wysokiej wartości dóbr, jak ekrany, czy delikatne elementy urządzeń medycznych.

- Robimy to, czego normalna firma kurierska nie robi – powiedział.

Albeck nie chciał skomentować pogłosek, że Trans-o-Flex chce wejść na giełdę we Frankfurcie. Reuters dowiedział się nieoficjalnie, że spółka szykuje się do debiutu nawet we wrześniu i szacuje swoją wartość na ok. 1 mld EUR.