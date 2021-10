SUNfarming GmbH pozyskało finansowanie na przejęcie i budowę instalacji solarnych w Polsce o łącznej mocy 20 MWp, informuje Renewables Now.

Firma konsultingowa Capcora, która doradzała w transakcji poinformowała, że niemiecka spółka uzyskała nowe finansowanie pomostowe wysokości 9,5 mln EUR na przejęcie i budowę instalacji solarnych. Będzie to 23 naziemnych systemów, każdy o mocy do 1 MW.

- Dzięki temu przejęciu powiększamy nasz obecny portfel do 84 MWp i robimy krok bliżej do osiągnięcia celu, którym jest 200 MW do 2023 roku – powiedziała Anna Pilarczyk-Naprawski, szefowa SUNfarming Group w Polsce.