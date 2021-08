Niemiecki eksport do Chin spadł w lipcu po raz pierwszy od prawie roku, o 3,9 proc. rok do roku do 8,4 mld euro, pisze Reuters.

Był to pierwszy spadek eksportu do Chin, drugiego co do wielkości rynku eksportowego Niemiec poza Unią Europejską, od sierpnia 2020 roku, a zarazem największy procentowo od maja 2020 roku.

Niemiecki urząd statystyczny podał, że w lipcu wzrosła wartość eksportu do Stanów Zjednoczonych - o 15,3 proc. rok do roku do 10,8 mld euro.