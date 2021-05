Aby dostosować się do najnowszego programu, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2045 roku, niemiecki przemysł będzie musiał wprowadzić drastyczne zmiany dot. redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Zgodnie z projektem ustawy, do którego dotarła redakcja Bloomberga, przemysł będzie musiał ograniczyć roczną emisję CO2 do 118 mln ton do 2030 roku, z 186 mln ton z zeszłego roku. Cel dla sektora energetycznego jest jeszcze bardziej ambitny, gdyż wymaga on zmniejszenia emisji do 108 mln ton z 280 mln ton.

W zeszłym tygodniu rząd kanclerz Angeli Merkel zobowiązał się do wyeliminowania emisji gazów cieplarnianych do 2045 roku. Jest to najkrótszy harmonogram wśród dużych gospodarek.

Koalicja została zmuszona do podjęcia decyzji po tym, jak w zeszłym miesiącu niemiecki sąd najwyższy orzekł, że istniejąca ustawa o ochronie klimatu zagraża przyszłości młodych ludzi, ponieważ pozostawia większość redukcji emisji po 2030 roku.