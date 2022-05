W ramach programu zakupu gazu ziemnego przez rząd federalny pozyskano dotychczas 950 mln metrów sześciennych gazu, który ma trafić do magazynów do końca maja - poinformowało ministerstwo.

Zgodnie z ustawą o magazynowaniu gazu, która weszła w życie 30 kwietnia, magazyny muszą być zapełnione w 80 procentach do 1 października i w 90 procentach do 1 listopada. Poziom ten nie może również spaść poniżej 40 procent do 1 lutego 2023 roku.