Niepewność można przekuć w zysk

Pomimo wolno poprawiającego się klimatu inwestycyjnego na świecie i informacji o wzroście poziomu ryzyka w wielu krajach, Polscy przedsiębiorcy coraz śmielej wkraczają na międzynarodowe rynki, poszukując szans niewykorzystanych jeszcze przez inne firmy.

Gdzie i jak inwestować, aby osiągnąć maksymalny zysk? Paradoksalnie nie tam, gdzie podpowiada intuicja. Do najmniej ryzykownych form obecności na obcym rynku należy bez wątpienia eksport wyrobów i usług do krajów o stabilnej sytuacji geopolitycznej. Działania te przynoszą jednak relatywnie niewielkie korzyści ekonomiczne, a dodatkowo wiążą się z koniecznością mierzenia się z dużą konkurencją. Co radzą w tej sytuacji eksperci? Sięganie po rozwiązania mniej oczywiste i, na pozór, obarczone większym ryzykiem.

— Nasi klienci coraz częściej interesują się krajami, które do tej pory targane były przez różnego rodzaju niepokoje. To strategicznie mądre posunięcie, ponieważ wiele z takich rynków stwarza ogromne możliwości. Podam przykład — ocenia się, że Białoruś jest jak Polska w 1989 roku, a ten, kto zaryzykuje i rozpocznie tam inwestycje, może osiągnąć zyski liczone nie w dziesiątkach, ale wręcz w setkach procent — tłumaczy Christoph Witte, country menager Credendo — Short-Term EU Risks w Polsce.

Nieocenioną pomocą przy ekspansji na zagraniczne rynki okazuje się stały monitoring sytuacji geopolitycznej. Credendo, która od lat przygotowuje szczegółowe ratingi uwzględniające ocenę różnego rodzaju ryzyka, udoskonaliła swoje opracowania poprzez przyjęcie nowego systemu, który w większym stopniu uwzględnia ryzyko sektorowe w procesie oceny ryzyka dłużnika.

— Zwracamy uwagę na wszystkie zdarzenia, które mogą wpłynąć na zmianę warunków inwestycyjnych — nie tylko lokalne i najbardziej oczywiste. Spowolnienie wzrostu w Chinach, niestabilne ceny surowców, zmiana w postrzeganiu ryzyka, zmiany geopolityczne i rosnący protekcjonizm handlowy — każde zdarzenie rozpatrujemy w znacznie szerszym kontekście, sprawdzając, jakie dodatkowe czynniki mogą mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa finansów naszych klientów — dodaje Christoph Witte.

Wiedza to fundament — odpowiednie rozwiązania, chroniące przed ryzykiem, to budulec sukcesu. Credendo, która od lat wspiera MŚP, zapewniając narzędzia wsparcia dla ich międzynarodowych transakcji, stara się dopasować swoją ofertę do zmieniających się wymogów globalnego zapotrzebowania na ochronę przed ryzykiem.

— Każdy, kto pragnie odpowiedzialnie prowadzić interesy w gospodarkach wschodzących, rozważa skorzystanie z polis ubezpieczenia należności. Staramy się dostarczać najlepsze, stabilne rozwiązania w tym zakresie, a także komplementarne narzędzia, takie jak Top Up lub Excess of Loss. Niepewny rynek może okazać się prawdziwą żyłą złota — wystarczy tylko odważyć się na trudny krok i skorzystać z pomocy, gwarantującej miękkie lądowanie na biznesowej „terra incognita”— dodaje Christoph Witte.

