Niepewny kompromis OPEC i Rosji w sprawie porozumienia naftowego

Bieżący tydzień na rynku ropy naftowej jak dotychczas pokazuje siłę strony popytowej.

Mimo prób silniejszego odreagowania spadkowego, notowania tego surowca mają duże szanse na zakończenie całego tygodnia na plusie. Cena ropy WTI w USA ponownie zbliżyła się do bariery 60 USD za baryłkę, natomiast notowania ropy Brent oscylują w okolicach 67,50 USD za baryłkę.



Wsparcie cenom ropy już od wielu tygodni zapewniają m.in. cięcia produkcji tego surowca w państwach OPEC oraz niektórych krajach spoza kartelu, w tym Rosji (czyli grupie znanej jako OPEC+). Podpisane pod koniec ubiegłego roku porozumienie naftowe narzuciło sygnatariuszom limity wydobycia, co z kolei wpłynęło na ograniczenie podaży ropy naftowej na globalnym rynku i przynajmniej częściowe zrównoważenie wzrostu produkcji w USA.



Przedstawiciele OPEC najprawdopodobniej dokonają rewizji porozumienia dopiero na spotkaniu w czerwcu br. Co prawda miało się odbyć dodatkowe spotkanie także w kwietniu, jednak rozmowy zostały odwołane ze względu na fakt, że sygnatariusze porozumienia uznali ten termin za zbyt wczesny, aby możliwe było dokonanie rzetelnej oceny dotychczasowych działań.



W tym tygodniu pojawiły się jednak głosy, że dalsze losy porozumienia są niepewne. Obecny dokument obowiązuje do końca czerwca br. Państwa OPEC forsują jak najdłuższy czas obowiązywania limitów produkcji – ze względu na fakt, że prowadzi to do wzrostu cen ropy, przynajmniej dotychczas. Jednak Rosja nie wyraża już takiego entuzjazmu, ponieważ wielokrotnie kraj ten podkreślał, że cięcia ropy naftowej przez OPEC+ to prezent dla Amerykanów, którzy mają więcej przestrzeni do eksportu swojego surowca. W rezultacie, nawet jeśli Rosja dołączy do porozumienia naftowego w następnej odsłonie, to możliwe, że na krótki okres. Obecnie mówi się o trzech miesiącach, czyli o możliwym przedłużeniu obowiązywania porozumienia naftowego do końca września.