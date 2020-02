Nieruchomości luksusowe w Trójmieście. Kameralne realizacje i wysoka jakość najlepszym wyborem

Nieruchomości luksusowe to stale rosnący segment w Trójmieście, pozwalający inwestorom uzyskiwać wysoką stopę zwrotu. Rozważając zakup lokalu premium trzeba jednak dobrze przeanalizować rynek, by nie zainwestować w apartament przeszacowany cenowo i tylko z pozoru oferujący wysoki standard.

Jeszcze trzy lata temu udział nieruchomości luksusowych w całym rynku osiągał w Trójmieście zaledwie 1,5 proc. W pierwszym kwartale ubiegłego roku zwiększył się już do 7 proc., najwięcej w skali kraju. Za wzrostem zainteresowania jakością premium poszedł również wzrost cen. Jak wynika z analizy High Level Book, w 2018 roku średnia cena nieruchomości premium wzrosła o 6 proc. do poziomu 20 tys. zł za m². To oznacza, że pod względem cen trójmiejskie nieruchomości ustępowały tylko Warszawie, gdzie średnia cena za m² w analogicznym okresie wyniosła 31 800 zł. Za najdroższy lokal w Gdyni - 190-metrowy apartament - właściciel zapłacił 5,9 mln zł, przegrywając ceną wyłącznie mieszkaniom w ścisłym centrum stolicy. Takie transakcje należą jednak do wyjątków, znacznie częściej na trójmiejskim rynku premium osiągają kwoty do 1,5 mln zł.

- W analizie “Luxury Realty Map”, opracowanej przez Poland Sotheby’s International Realty, wzięto pod lupę 35 trójmiejskich nieruchomości luksusowych. Sporządzony na tej podstawie raport pokazuje, że ceny lokali premium w Trójmieście w ciągu trzech lat poszybowały z 12 807 zł za m² do ponad 20 tys zł. Jednocześnie przybyło masowych realizacji, które nie do końca spełniają definicję nieruchomości luksusowej, z założenia produktu unikalnego, a nie obliczonego na ilość powierzchni użytkowej czyli pum-u. Żeby uniknąć rozczarowań i nie narażać się na rynkowe zawirowania, trzeba mieć pewność, że nieruchomość rzeczywiście się wyróżnia - znajduje się w atrakcyjnej lokalizacji i prezentuje najwyższą jakość wykonania - Agata Karolina Lasota, dyrektor zarządzająca LBC Invest.

Za rosnącymi cenami nieruchomości, nie zawsze idzie odpowiednia jakość. Wiele apartamentów sprzedawanych szczególnie na rynku deweloperskim aspiruje do miana nieruchomości premium, choć metrażem, koncepcją i jakością wykonania bliżej im do budownictwa PRL. Takie lokale nie zapewniają ani odpowiedniego komfortu mieszkania, ani prestiżu, w konsekwencji wysokonakładowa inwestycja może nie przynieść satysfakcjonującego zwrotu. Na rynku wtórnym można natomiast znaleźć wiele przeszacowanych nieruchomości, które ze względu na zawyżone ceny nie znalazły kupców.

Trendem mocno rozwijającym się na polskim rynku premium, a szczególnie w Trójmieście jest również inwestowanie w tzw. second home, czyli nieruchomość, która jest wykorzystywana zarówno do celów wakacyjnych, jak i lokaty kapitału. W zapomnienie odchodzą letnie dacze i domki letniskowe, a coraz większym zainteresowaniem cieszą się luksusowe apartamenty w ciekawych nadmorskich lokalizacjach.

- Popyt na nieruchomości premium, w tym mieszkania second home mocno wywindował ceny, które nie zawsze są proporcjonalne do jakości nieruchomości. Mamy do czynienia z przeszacowaniem cen zwłaszcza w przypadku masowych realizacji deweloperskich. Ponadto większość realizowanych inwestycji nie zapewnia ochrony funkcji mieszkaniowej przez co nabywcy luksusowych apartamentów tracą, gdyż spada wartość rynkowa nieruchomości. Na drugim biegunie mamy kameralne projekty, reprezentujące najwyższy standard i unikalną architekturę. Oferty, które łączą nowoczesny, luksusowy styl z prestiżową, urokliwą lokalizacją. To dla potencjalnych inwestorów najbezpieczniejszy wybór, odporny na wszelkie zawirowania - podsumowuje Agata Karolina Lasota.

Ten potencjał możemy znaleźć w rewitalizowanych kamienicach, zachowujących wyjątkowy klimat i mających ciekawą historię, sięgającą nawet XIX wieku. Na takie nieruchomości trafimy zarówno w Gdańsku, Sopocie jak i w Gdyni, wyróżniającej się modernistyczną zabudową. Z kolei wśród nowych kameralnych inwestycji, trendy rynku premium wyznaczać może Słońce Toskanii - ekskluzywna nieruchomość, wkomponowana w zabudowę nadmorskiej dzielnicy willowej Gdyni. Tego typu inwestycje łączą unikalny styl z atrakcyjną lokalizacją i to połączenie daje najlepszą gwarancję udanej inwestycji.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗