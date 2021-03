Niespodziewany wzrost liczby bezrobotnych w Niemczech

Liczba bezrobotnych wzrosła w Niemczech w lutym po raz pierwszy od ośmiu miesięcy.

W ubiegłym miesiącu przybyło w Niemczech 9 tys. bezrobotnych. Jest ich łącznie 2,75 mln. Oczekiwano spadku o 10 tys. Stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 6 proc.

Sytuację na rynku pracy łagodzą wciąż subsydia państwowe pozwalające utrzymać firmom zatrudnienie. Ponad 2 mln pracowników korzystało w styczniu z programu rządowego. Ich liczba prawdopodobnie wzrosła.

To kolejne słabsze niż oczekiwano dane makro opublikowane w Niemczech we wtorek. Wcześniej poinformowano, że sprzedaż detaliczna spadła o 4,5 proc. wobec oczekiwanych 0,3 proc. Powodem jest przedłużający się lockdown w Niemczech, który wprowadzono w połowie listopada. W środę kanclerz Angela Merkel spotka się z szefami rządów krajów związkowych aby omówić dalsze postępowanie. Możliwe, że lockdown zostanie przedłużony do końca marca.