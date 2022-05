Nietrwały optymizm na rynku ropy naftowej

Państwo Środka jest jednym z największych konsumentów paliw na świecie, więc tamtejsza sytuacja odbija się na całym globalnym rynku paliw. Widać to było zresztą już po ostatnich danych dotyczących handlu zagranicznego Chin, które pokazały spadek importu ropy naftowej do tego kraju w okresach lockdownów.

Niemniej, obawy związane z popytem na ropę i paliwa ogółem dotyczą całej globalnej gospodarki. Są one związane z prognozami spowolnienia gospodarczego na świecie, wywołanego wysokimi cenami surowców, podwyższoną inflacją, a obecnie także podwyżkami stóp procentowych. Temat potencjalnej recesji znalazł się także na tapecie Światowego Forum Ekonomicznego, odbywającego się właśnie w szwajcarskim Davos. Wczoraj Kristalina Georgieva, dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego, powiedziała, że o ile nie spodziewa się recesji w światowej gospodarce, to także jej nie wyklucza.

Obawy związane ze spowolnieniem gospodarczym to obecnie jeden z kluczowych czynników ograniczających potencjał wzrostu cen ropy naftowej. Wysokie ceny paliw mogą skutecznie powstrzymywać konsumentów od wykorzystania ich w stopniu większym niż jest to absolutnie konieczne, a dodatkowo, wysokie stopy procentowe uderzają w budżety zarówno przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych. To wszystko przemawia za spowolnieniem popytu na ropę w kolejnych miesiącach.

Szansą dla strony popytowej na rynku ropy jest fakt, że rozpoczyna się właśnie sezon letnich wyjazdów: okres od końcówki maja do początku października na ogół przynosi sezonowo większy popyt na paliwa. Jednak możliwe, że właśnie ze względu na wysokie ceny paliw, tym razem wzrost popytu będzie rozczarowujący.