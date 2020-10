Nietrwały sukces producentów ropy w próbie zbilansowania rynku

Wczorajszy raport Amerykańskiego Instytutu Paliw, pokazujący spadek zapasów ropy naftowej w minionym tygodniu o ponad 5 mln baryłek, wsparł stronę popytową na rynku tego surowca. Cena ropy WTI wczoraj zwyżkowała do prawie 41 USD za baryłkę, a notowania ropy Brent dotarły do rejonu 43 USD za baryłkę.

Dzisiaj swój cotygodniowy raport przedstawi Departament Energii USA. Może on zadecydować o bilansie całego bieżącego tygodnia, aczkolwiek optymistyczny odczyt nie byłby już niespodzianką po wczorajszej publikacji API. Warto wspomnieć, że oba raporty publikowane są dzień później niż zwykle ze względu na poniedziałkowy Dzień Kolumba obchodzony w USA.

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

Mimo, że na rynku ropy pojawiają się ostatnio przebłyski optymizmu, to mogą być one nietrwałe. Wczoraj przypomniała o tym Międzynarodowa Agencja Energetyczna, która zaznaczyła, że na globalnym rynku rozpoczęła się kolejna fala restrykcji powiązana z drugą falą pandemii, a to oznacza obniżony popyt na ropę naftową.

MAE oceniła, że na razie producenci ropy byli skuteczni w próbach zbilansowania rynku ropy naftowej, jednak ze względu na kolejny spadek popytu na ropę, rynek tego surowca ponownie może mieć problem ze sporą nadpodażą – zwłaszcza że OPEC+ nie wycofuje się ze swoich planów dalszego podwyższania limitów wydobycia ropy. Wczoraj minister energii Rosji, Aleksander Nowak, przypomniał, że od stycznia w ramach porozumienia naftowego produkcja ropy w krajach OPEC+ wzrośnie łącznie o kolejne 2 mln baryłek. Dodatkowo, niedawno swoją produkcję zaczęła zwiększać także Libia.

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne