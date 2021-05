Nieudany debiut Alphawave na londyńskiej giełdzie

W Londynie Alphawave potaniał o 16 proc. w pierwszym dniu notowań. Wpływ na tą sytuację miały malejące ceny akcji wszystkich firm produkujących półprzewodniki.

Alphawave, kanadyjska firma, która pracuje nad zwiększeniem wydajności mocy i szybkości półprzewodników, wyceniła swoje akcje zbyt drogo, biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku. Spółka pozyskała 856 mln GBP (1,2 mld USD) w pierwszej ofercie publicznej, co implikuje wycenę całej firmy na poziomie 3,1 mld GBP.

– Nie sądziłem, że spółka spadnie tak gwałtownie, ale weszła na rynek, na którym akcje spółek technologicznych są pod presją – powiedział Gavin Launder, zarządzający funduszem w Legal & General Investment Management.

W czwartek akcje Alphawave zamknęły się na poziomie 343 pensów w Londynie idąc w dół od ceny IPO 410 pensów. W ciągu dnia akcje taniały nawet do 24 proc.

Spadek wartości akcji Alphawave to najnowsze rozczarowanie dla Wielkiej Brytanii, która lobbowała za tym, by zachęcić więcej firm technologicznych do wchodzenia na giełdę. Firma stwierdziła, że preferuje Londyn ze względu na rekordową liczbę notowań dużych firm z branży półprzewodników, takich jak Arm Group i Imagination Technologies Group Plc.