Niewielkie wahania na giełdach w Europie, obawy o cła wśród firm w USA

Początek czwartkowej sesji na głównych europejskich giełdach upływa przy niewielkich wahaniach indeksów. Uwaga inwestorów zwrócona jest na wyniki spółek. Amerykańskie firmy obawiają się o skutki wojen handlowych, a UE rozważa środki odwetowe, jeżeli USA wprowadzą cła na europejskie auta.

W pierwszej godzinie czwartkowego handlu po publikacji solidnych wyników za II zwyżkują walory Nordei, Volvo, SAP i ABB, tracą z kolei akcje Unilever.



Sprzedaż LFL Unilevera w II kw. wzrosła o 1,9 proc. rdr, poniżej prognoz rynku na poziomie 2,3 proc. Przychody spółki w I poł. 2018 r. uplasowały się poniżej konsensusu rynkowego (26,4 mld euro vs 26,55 mld euro)



Zysk netto za II kw. największego skandynawskiego banku Nordea o 3,8 proc. przebił oczekiwania rynku i wyniósł 1,09 mld euro. Wynik odsetkowy banku był zgodny z oczekiwaniami.



Udany kwartał ma również za sobą Volvo. EBIT koncernu motoryzacyjnego w II kw. wyprzedził konsensus o 14,2 proc., a rdr wzrósł o 37 proc.



Przed otwarciem sesji w USA raporty przedstawią m.in. Travelers, Blackstone, Philip Morris, Dominos Pizza.



Solidne wyniki zaprezentował do tej pory amerykański sektor finansowy. Od piątku indeks S&P 500 Financials wzrósł o 2,7 proc.



Z danych makro, o godz. 10.30 z Wlk. Brytanii napłyną wskazania sprzedaży detalicznej za czerwiec. O 14.30 w USA opublikowane zostaną tygodniowe dane o liczbie nowych bezrobotnych oraz indeks Philadelphia Fed za lipiec. Na 16.00 przypada publikacja indeksu wyprzedzającego koniunktury za czerwiec.



Prezes Fed Jerome Powell ponownie przedstawił w trakcie środowego wystąpienia przed komisją Izby Reprezentantów optymistyczną ocenę amerykańskiej gospodarki.



Jego zdaniem, dalsze stopniowe podwyżki stóp procentowych na razie są właściwą polityką, która podtrzyma ekspansję w USA. Jego zdaniem, rynek pracy w USA jest blisko, ale "być może" jeszcze nie na poziomie pełnego zatrudnienia.



"Nie widzę żadnych oznak nadciągającej recesji (...) Nie prognozujemy recesji" - dodał.



Na rynku FX, notowania dolara utrzymuje się w pobliżu najwyższych poziomów w 2018 r. Względem koszyka wycena USD rośnie o 0,25 proc. do 95,35 pkt., blisko tegorocznych maksimów sprzed miesiąca (95,5 pkt.).



EUR/USD zniżkuje o 0,35 proc. do 1,161.



USD/JPY w górę o 0,1 proc. w okolice 112,95, po wzroście w trakcie środowej sesji powyżej 113, pierwszy raz od stycznia.



O ok. 0,3-0,5 proc. pod kreską zniżkują ceny ropy naftowej.



Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 5,84 mln baryłek do 411,08 mln baryłek. Rynek oczekiwał tymczasem spadku o 4,1 mln baryłek.



Do zwyżki stanów magazynowych przyczynił się spadek wykorzystania mocy produkcyjnych amerykańskich rafinerii, niższy eksport surowca oraz wzrost produkcji ropy na najwyższy w historii poziom 11 mln b/d.



Państwa zrzeszone w ramach ugrupowania OPEC+ zwiększyły w czerwcu wydobycie - przestrzeganie przez grupę kwot ograniczenia wydobycia spadło do 120 proc. umówionych poziomów ze 147 proc. w maju.



FIRMY W USA OBAWIAJĄ SIĘ O CŁA



Amerykańscy przedsiębiorcy w całych Stanach Zjednoczonych wyrażali w czerwcu i na początku lipca obawy o kwestie celne, a w wielu częściach kraju zaraportowano "wyższe ceny oraz zaburzenia podażowe, które przypisywano nowej polityce handlowej" - wynika z opublikowanej w środę wieczorem Beżowej Księgi Fed.



Unia Europejska rozważa wprowadzenie odwetowych ceł na amerykański węgiel oraz sektor farmaceutyczny i chemiczny, jeżeli USA wcieliłyby w życie groźbę obłożenia 25-proc. taryfami produkowane w UE auta - dowiedział się z nieoficjalnie niemieckie Wirtschafts Woche.



Bariery objęłyby dobra o wartości ok. 8,5 mld euro. Ostateczna lista produktów ma być gotowa w sierpniu.



Prace nad nowymi cłami zależeć mają od wyników przyszłotygodniowych rozmów szefa KE J.C. Junckera z prezydentem USA D. Trumpem. Juncker ma wysondować możliwość rozpoczęcia rozmów o obniżce ceł na auta i części samochodowe, nie tylko w handlu z USA, ale również pomiędzy największymi światowymi eksporterami.



"Jeżeli nie wynegocjujemy czegoś uczciwego, to odpowiemy w bardzo mocny sposób. Nie chcemy tego, ale posiadamy olbrzymie moce" - powiedział w nocy ze środy na czwartek na temat najbliższych rozmów z UE prezydent USA D. Trump.