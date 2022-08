Niewielkie wzrosty po zmiennej sesji w USA

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Średnia Przemysłowa Dow Jones rosła na zamknięciu czwartkowej sesji o mniej niż 0,1 proc. S&P500 i Nasdaq zyskały po 0,2 proc.

Czwartkowa sesja na amerykańskich rynkach akcji była zmienna, czemu sprzyjał niski wolumen handlowanych akcji, w przypadku S&P500 o 20 proc. poniżej średniej z 30 dni. Inwestorów nie wystraszyły wypowiedzi szefów regionalnych Fed. James Bullard, szef Fed w St. Louis, opowiedział się za podwyżką stóp o 75 pkt. bazowych we wrześniu. Neel Kashkari, szef Fed w Minneapolis natomiast przyznał, że nie wiadomo, czy zacieśnianie polityki monetarnej nie doprowadzi do recesji. Esther George, szefowa Fed w Kansas City wytknęła rynkowi zbytni optymizm polegający na oczekiwaniu łagodniejszej polityki banku centralnego w przekonaniu, że inflacja będzie spadać. Dane makro publikowane w czwartek wywołały mieszane nastroje. Po raz pierwszy od trzech tygodni spadła liczba tzw. nowych bezrobotnych, pierwszy raz od trzech miesięcy wzrósł wskaźnik aktywności przemysłu w regionie Filadelfii. Z drugiej jednak strony, szósty miesiąc z rzędu i najniżej od 2 lat spadła sprzedaż domów na rynku wtórnym. Drożały obligacje USA, umacniał się dolar. Drugi dzień z rzędu wrosła cena ropy, co jak zwykle sprzyjało notowaniom spółek z segmentu energii, najmocniej rosnącemu przez całą sesję.