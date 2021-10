Niezwykle cmentarze w Europie. Warto je zobaczyć

Wyszukiwarka tanich lotów Kiwi.com sprawdziła, dokąd w tegoroczne Halloween i Święto Zmarłych udadzą się Polacy. To jeden z ostatnich przedłużonych weekendów w tym roku, który można spędzić w podróży. Na liście najpopularniejszych kierunków znalazły się m.in.: Barcelona, Rzym, Paryż, Kijów, Lizbona. W każdym z tych miast znajduje się ciekawa nekropolia.

Podróżując po świecie, warto uwzględnić cmentarze na liście miejsc do zobaczenia. Nie tylko ze względu na to, że jak w przypadku cmentarza Père-Lachaise w Paryżu spoczywają tam światowej sławy artyści, pisarze, aktorzy czy piosenkarze. Często są to miejsca z nieoczywistą nazwą, choćby Cmentarz Przyjemności w Lizbonie czy Ogród Różany w Rzymie. Miejsca owiane tajemnicą, z unikatową architekturą, historią, krajobrazem, a nierzadko także skrywaną tajemnicą. Jednym z najciekawszych jest Cmentarz Samotnych w Kilyos w okolicach Stambułu, gdzie w bezimiennych grobach spoczywają osoby niezidentyfikowane, niechciane czy nieakceptowane społecznie: drobni przestępcy, hazardziści, uciekinierzy.

– Halloween to święto obchodzone z ogromnym entuzjazmem i energią na całym świecie. Każdy kraj, nie mówiąc o kręgu kulturowym, ma tradycje związane z obchodami, które mogą budzić skrajne emocje – od uśmiechu po zdziwienie. Choć Halloween cieszy się ogromną popularnością, również odwiedzanie grobów bliskich w dzień Wszystkich Świętych jest praktykowane międzypokoleniowo. Cmentarze to miejsca unikatowe: jedne przypominają ogrody botaniczne, inne sieją grozę, a za każdym stoi ciekawa historia ludzi, miejsca i miasta, w którym się znajdują. Co więcej, nekropolie coraz częściej stanowią jeden z punktów na mapie podróży – mówi Eliška Řezníček Dočkalová, dyrektor ds. zarządzania doświadczeniem klienta w Kiwi.com.

Wyszukiwarka przygotowała listę najciekawszych i najbardziej niezwykłych europejskich nekropolii, które warto zwiedzić.

Cmentarz Montjuic w Barcelonie

Na wzgórzu Montjuic: Nekropolia w Barcelonie uznawana jest za najznakomitsze dzieło sztuki funeralnej w Europie. Matthias Oesterle / Zuma Press / Forum

W drugiej połowie XIX w. podwoiła się populacja Barcelony, mury miejskie zostały zburzone, a miasto zaczęło się prężnie rozbudowywać. Dla starzejącego się społeczeństwa potrzebny był nowy, duży cmentarz. W 1883 r. otwarto Montjuic, który szybko stał się główną nekropolią Barcelony. Jest usytuowany na skalistych zboczach wzgórza Montjuic, z którego rozpościera się piękny widok na morze. Za sprawą nietuzinkowej architektury i położenia ten cmentarz widać już z lotniska. Nekropolia uznawana jest za najznakomitsze dzieło sztuki funeralnej w Europie. Mieści ponad 150 tys. grobów we wnękach i mauzoleach zaprojektowanych z myślą o wszystkich klasach społecznych Barcelony – od osób bardzo zamożnych po najuboższe.

Ogród Różany – Roseto Comunale w Rzymie

Wspomnienie: Ogrody zostały zaprojektowane w kształcie menory – siedmioramiennego żydowskiego świecznika, a przy wejściach umieszczono kamienne tablice Mojżeszowe w jidisz. AdobeStock

To miejsce niezwykłe za sprawą zdobiących go róż, dzięki czemu przypomina bardziej ogród niż cmentarz, a także historii. W 1645 r. społeczność żydowska Rzymu zaczęła wykorzystywać ten teren jako miejsce pochówku. Cmentarz żydowski istniał do 1934 r. Potem nekropolia została sprzedana, a w jej miejscu faszystowski reżim stworzył via del Circo Massimo. Gmina żydowska w Rzymie uzyskała jednak pozwolenie na użytkowanie części zabytkowego cmentarza Campo Verano. Dziś ze szczytu Ogrodu Różanego Roseto można zobaczyć układ chodników w kształcie menory na cześć dawnego cmentarza żydowskiego.

Cimetière du Calvaire w Paryżu

Kalwaria: Cmentarz nazwano Calvaire, ponieważ w 1833 r. powstała droga krzyżowa wokół kościoła. Guilhem Vellut Flickr.com

Najstarszy i najmniejszy cmentarz w Paryżu jest otwarty dla odwiedzających jedynie dwa razy w roku: 1 listopada (Wszystkich Świętych) i w Dni Dziedzictwa w trzeci weekend września. Mówi się, że zwiedzenie go jest trudne, jednak nie tak trudne, jak uzyskanie pozwolenia na pochówek. Mogą tu spocząć jedynie potomkowie już pochowanych na Cimetière du Calvaire. Cmentarz został otwarty w 1688 r. na terenie opactwa Montmartre i pierwotnie służył jako miejsce pochówku członków zakonu religijnego. Spoczywają tam m.in. członkowie rodu Debray, rodziny młynarzy znanej z Moulin de la Galette, młyna, którego wiatrak uwiecznili Renoir i van Gogh.

Cmentarz Bajkowa w Kijowie

Perła architektury: W 1975 r. na cmentarz zbudowano ogromne krematorium w stylu sowieckiego brutalizmu. W obiekcie nie ma ani jednej linii prostej. Sergey Ryzhkov

Miejsce pochówku wybitnych i zasłużonych Ukraińców. Spoczywają tu Pavlo Ticino, Bogdan Stupka, Maria Zankovetskaya, Leonid Bykov, Michaił Voronin, Nikołaj Brainstorming Ivan Neczuy-Levitsky, Ostap Cherry, Lesia Ukrainka, Nikolai Amosov, Valery Lobanovsky i wielu innych. Nazwa cmentarza pochodzi od imienia bohatera II wojny światowej generała Bajkowa, który był właścicielem gospodarstwa rolnego znanego jako farma Bajkowa. To jedna z najstarszych nekropolii w stolicy, otwarta w 1831 r. Początkowo miała być miejscem pochówku jedynie katolików i protestantów, ale od końca 1834 r. zaczęto chować i prawosławnych. Cmentarz jest podzielony na części prawosławną, katolicką i luterańską. Dwie ostatnie były bardzo zadbane i wyglądały jak tereny parkowe. Część prawosławna, ze względu na panującą wśród ludności tego wyznania biedę, była skromna i zaniedbana. Dziś cmentarz kwitnie, jest pięknie utrzymany i bardziej przypomina skansen. Mieści około 20 mauzoleów. Na terenie cmentarza znajduje się też zbudowana w stylu bizantyjskim cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego. Warto udać się tam, wziąć udział w prawosławnej mszy i wysłuchać poruszającego śpiewu cerkiewnego chóru.

Cmentarz Przyjemności – Cemitério dos Prazeres w Lizbonie

Rzeźby i mauzolea: Zabytkowy cmentarz to jeden z najciekawszych obiektów na trasie słynnego żółtego tramwaju 28, który każdego dnia przemierza uliczki Lizbony. P. GmbH / Arco / Forum, Goll

To miejsce pochówku portugalskich osobistości, głównie aktorów, pisarzy, malarzy, gospodarzy programów telewizyjnych – współczesnych celebrytów. Jego nietuzinkowa nazwa pochodzi od pobliskiej dzielnicy Prazeres (przyjemność). Cmentarz powstał w 1833 r., kiedy Lizbonę nawiedziła epidemia cholery, która zdziesiątkowała miasto. Pilnie stała się potrzebna nekropolia zarówno dla zamożnych, jak i ubogich mieszkańców. Większość mauzoleów Prazeres należy do starych, bogatych rodów, jak choćby rodzina Palmeli. Są pięknie zdobione rzeźbami, nawet posągami zmarłych. Niezwykłą cechą wielu znajdujących się tam grobów są małe przednie drzwi ze szklanymi szybami, przez które można zobaczyć trumny i szczątki zmarłych.