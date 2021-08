W trosce o kondycję psychiczną pracowników centrali w Oregonie Nike postanowiło dać im tydzień urlopu, donosi The Telegraph.

Amerykański producent obuwia sportowego ogłosił, że przed powrotem pracowników do biur w przyszłym miesiącu postanowił „wyhamować” do piątku i pozwolić pracownikom na poprawę stanu psychicznego. W wysłanej do nich wiadomości Matt Marrazzo z władz spółki podkreśla, że powinni się odstresować, wyłączyć i spędzić czas w towarzystwie najbliższych.