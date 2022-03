Nikkei: bankom w Japonii, USA i Europie grozi utrata 150 mld USD w Rosji

- Nasze kredyty udzielone w Rosji zasadniczo są już niespłacone – powiedział dziennikowi menedżer jednego z największych japońskich banków.

W finansowaniu projektów w Rosji zajmowały się trzy największe prywatne japońskie banki: Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group i Mizuho Financial Group, a także państwowy Japan Bank for International Cooperation. Choć żaden z projektów nie został objęty sankcjami, to problemem stało się wycofywanie się z nich uczestników z Zachodu. Nikkei przypomina, że Exxon Mobil i Shell ogłosiły wycofanie się z udziału w projektach naftowo-gazowych Sakhalin-1 i Sakhalin-2 w Rosji.

fot. Bloomberg

Najbardziej zaangażowanie w Rosji są jednak banki europejskie. Najmocniej francuskie, które pożyczyły tam 32,6 mld USD, włoskie (30,9 mld USD) i austriackie (22,7 mld USD). Spośród samych banków liderem jest austriacki Raiffeisen Bank International, którego ekspozycja na Rosję wynosi 9 proc., a następnie francuski Societe Generale (1,7 proc.) i włoski Unicredit (1,6 proc.).

USA posiadają 25,3 mld USD długu Rosji, a Japonia 11,5 mld USD, wskazuje Nikkei. Przypomina, że w poniedziałek Citigroup ujawnił, że jego ekspozycja na Rosję to prawie 10 mld USD w finansowaniu, papierach wartościowych i depozytach.