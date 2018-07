Niski apetyt na ryzyko w Europie, lira pod presją, uwaga na dane

Giełdy w Europie notują z rana symboliczne wzrosty. Rynek czeka na serię danych z Niemiec, UK i USA. Turecka lira znalazła się pod presją po serii zmian instytucjonalnych, które wzmacniają obawy o niezależność banku centralnego. W UK rosną szanse na twardy Brexit, po kolejnych dymisjach w rządzie.

Zobacz więcej fot. Bloomberg

Na Stoxx 600 wzrostom przewodzą spółki paliwowe, a stawkę zamykają telekomy i sektor użyteczności publicznej.



Największe spadki na indeksie - nawet o 31 proc. - notuje TP ICAP, brytyjski broker. Spółka wydała "profit warning" i poinformowała o dymisji obecnego prezesa.



W Stanach Zjednoczonych rusza sezon wyników spółek. O godz. 12.00 raport kwartalny przedstawi PepsiCo. W piątek wynikami podzieli się z rynkiem kilka dużych banków.



Na rynku FX, EUR/USD bez zmian na poziomie 1,175.



Rentowność 10-letnich bundów rośnie o 2 pb. do 0,32 proc., a 10-letnich Treasuries o 1 pb. do 2,87 proc.



Z danych makro, o godz. 11.00 podany zostanie odczyt zaufania niemieckich inwestorów instytucjonalnych ZEW za lipiec. Na 12.00 przypada odczyt optymizmu małego biznesu w USA wg NFIB.



O godz. 16.00 uwagę przykuje raport JOLTS o liczbie nieobsadzonych etatów w USA za V. W marcu i kwietniu po raz pierwszy w historii badań (od 2000 r.) liczba wakatów w USA przekroczyła liczbę osób pozostających bez pracy.



MAY WALCZY O PRZETRWANIE I SWOJĄ WIZJĘ BREXITU, WAŻNE DANE MAKRO Z UK



Rynki z uwagą śledzić będą kolejne odsłony chaosu politycznego w Wlk. Brytanii, który zwiększa szanse na "twardy" Brexit.



Po rezygnacji sekretarza ds. Brexitu D. Davisa - do dymisji ze stanowiska ministra spraw zagranicznych podał się w poniedziałek główny orędownik wyjścia UK z UE B. Johnson.



Obaj politycy nie akceptują rządowej strategii dotyczącej wyjścia z UE.



Eurosceptyczni deputowani z Izby Gmin mogą próbować zebrać 48 głosów w celu uruchomienia procedury wotum nieufności pod adresem premier T. May - spekuluje brytyjska prasa.



Funt odrabia we wtorek ok. 1-proc. straty po dymisji Johnsona. GBP/USD rośnie o 0,3 proc. do 1,326.



O godz. 10.30 z UK napłynie seria ważnych danych makro za maj: pierwszy w historii miesięczny szacunek PKB, produkcja przemysłowa, bilans handlowy, produkcja budowlana.



Dane mogą być kluczowe dla Banku Anglii, którego prezes zasugerował ostatnio możliwość podwyżki stóp proc. w sierpniu, wobec dobrej sytuacji gospodarki brytyjskiej.



Przed publikacją wtorkowych danych rynek wycenia szanse na podwyżkę w przyszłym miesiącu na 66 proc. vs. 79 proc. w piątek.



LIRA POD PRESJĄ, ERDOGAN MOŻE MIANOWAĆ KIEROWNICTWO BANKU CENTRALNEGO



Turecka lira próbuje odrabiać 5-proc. straty poniesione od poniedziałkowego popołudnia do północy. USD/TRY spada z lokalnych maksimów 4,75 do 4,67, czyli o 1,5 proc.



Lokalni inwestorzy detaliczni sprzedali we wtorek rano ok. 700 mln USD, "kupując dołek" na TRY - podają traderzy.



Lira znalazła się pod presją, po tym jak prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan mianował w poniedziałek swego zięcia Berata Albayraka na stanowisko ministra skarbu i finansów, co pogłębiło obawy o niezależną pozycję banku centralnego.



Do nowego gabinetu nie został mianowany piastujący do tej pory stanowisko wicepremiera ds. gospodarczych (stanowisko premiera zlikwidowano) M. Simsek, uważany za "hamulcowego" interwencyjnej polityki gospodarczej ekipy rządzącej.



Erdogan został zaprzysiężony w poniedziałek w parlamencie na kolejną kadencję, w związku ze zmianą systemu rządów z parlamentarnego na prezydencki. Uprawnienia prezydenta zostały mocno rozszerzone - może on wydawać dekrety z mocą ustawy.



W jednym z pierwszych dekretów, Erdogan przyznał sobie we wtorek rano prawo do mianowania prezesów i wiceprezesów banku centralnego, przy skróceniu ich kadencji o rok do 4 lat.



Rynki za dobrą monetę przyjęły na razie zapisy, że ani prezes banku centralnego, ani jego zastępcy nie mogą zostać odwołani ze stanowiska przed końcem kadencji. Przepisy te nie obejmują jednocześnie szeregu innych stanowisk kierowniczych w kluczowych instytucjach państwowych, których Erdogan może odwołać i powołać w każdej chwili.