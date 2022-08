Niższa podwyżka we wrześniu to dla byków za mało?

Mimo, że rynek wycenia obecnie podwyżkę o 50 pb na poziomie 68% prawdopodobieństwa wobec blisko 50% przed protokołem indeksy wyraźnie złapały zadyszkę. Fed nie zamierza porzucić jastrzębiej polityki i koncentruje się na doprowadzeniu inflacji do celu. Bankierzy wskazali też, że byli świadkami ‘hazardowych zakładów’ na rynku wokół dalszych ruchów Rezerwy Federalnej, które spowodowały lawinę spekulacji. Czy w ten sposób Fed komunikuje, by rynki nie dziwiły się konsekwencją jastrzębiego działania?

fot. Bloomberg

Choć Fed może czuć na sobie gospodarczą i polityczną presję zdławienia inflacji, pierwszy mały sukces ma już za sobą. Bankierzy wskazali też, że będą obserwować sytuację ekonomiczną i rozważać, czy zbyt duże podwyżki niepotrzebnie nie zaszkodzą gospodarce. Poznaliśmy dziś dane z USA - wnioski o zasiłek oraz sprzedaż domów na rynku wtórnym. Rynek nieruchomości wyraźnie walczy z pogłębiającymi się problemami. Sprzedaż wyniosła 4,8 mln wobec 4,9 mln oczekiwanych i 5,12 mln w poprzednim kwartale (spadek o 5,9%). Problemy z dostępnością kredytów (coraz wyższe stopy procentowe i niższa zdolność kredytowa) i hamująca koniunktura kredytowa mogą okazać się być dopiero wstępem. Wnioski o zasiłek wzrosły mniej od oczekiwań, a indeks Phily Fed poprawił się, co świadczy nawet o poprawiającym się obrazie gospodarki USA. Dane nie spowodowały jednak zmiany rynkowych oczekiwań wobec kolejnej podwyżki o 50pb, co wskazuje na to, że rynki są co do jej wysokości coraz pewniejsze.

Potężne wyprzedaże wracają dziś do tzw., ‘meme stocks’, które zyskują popularność dzięki zorganizowanym akcjom inwestorów z portalu Reddit. Kurs akcji BedBath&Beyond spada o prawie 23% po ujawnieniu informacji o zamiarze sprzedaży walorów przez Ryana Cohena. Szalony rajd wyhamowuje też na walorach Gamestop i AMC, gdzie spadki sięgają ponad 5%.

Ropa utrzymuje się poniżej 100 USD za baryłkę, jednak powrót powyżej granicy pozostaje realny, ponieważ mniej bolesna, globalna recesja może nie doprowadzić do utrzymującej obniżki destrukcji popytu. Rosną walory Chevron i Occidental Petroleum. Apple wymazuje wszystkie spadki z pierwszej połowy roku, kurs wraca w okolice 175 USD przed jutrzejszą prezentacją nowego iPhone’a. Czy rosnąca spółka wyznaczy trend dla amerykańskich indeksów?

NASDAQ rośnie dziś o prawie 0,4%. S&P500 notowany jest blisko otwarcia, na niewielkim 0,1% plusie. Dow Jones traci 0,13%. DAX wzrósł dziś o 0,34%, a 1% zyskał WIG20, gdzie byki pozycjonują się, by pokonać opór przy 1700 punktów. Rodzimy WIG wykazuje olbrzymią słabość na tle amerykańskich indeksów i wciąż ma problem z opuszczeniem strefy spadkowej. W pierwszej połowie roku WIG wykazywał nadzwyczajną dywergencję na tle amerykańskich indeksów, co obrazuje skalę geopolitycznego ryzyka oraz słabości europejskich inwestorów.