Nomura: wzrost stóp w USA o 125 pkt. bazowych do sierpnia

Nomura zareagował na „jastrzębie” sygnały z Fed, m.in. czwartkowe wystąpienie szefa banku centralnego, Jerome Powella, w którym dał do zrozumienia, że konieczność walki z inflacją i „przegrzanie” rynku pracy przemawiają za dwoma, a nawet więcej podwyżkami stóp o 50 pkt. bazowych. Wcześniej inni członkowie władz Fed sygnalizowali możliwość jednorazowych podwyżek nawet o 75 pkt. bazowych.

fot. Bloomberg

- Nasz amerykański zespół oczekuje, że FOMC będzie jeszcze bardziej spieszył się z podwyżkami aby sprowadzić stopę funduszy do neutralnej wielkości tak szybko jak to możliwe w celu uniknięcia spirali płacowej – powiedział Rob Subbaraman, szef analizy globalnych rynków w Nomura.

Ekonomiści Nomury oczekują, że Fed będzie chciał podwyższyć stopę funduszy ponad neutralny poziom do obszaru restrykcyjnego dokonując sześciu podwyżek o 25 pkt. bazowych na każdym posiedzeniu do maja 2023 roku, co ostatecznie wyniesie ją do poziomu 3,75-4,0 proc.