Nomura Holdings wzywa pracowników w Japonii aby nie palili papierosów w godzinach pracy. Nawet wtedy gdy pracują z domu.

Największy japoński dom maklerski wysłał do pracowników wiadomość o nowej polityce obowiązującej od października. Przewiduje ona zamknięcie wszystkich palarni w biurach grupy do końca grudnia obecnego roku. Nomura rekomenduje także pracownikom, który palili podczas przerw, aby przez 45 minut po tym nie wracali do biura.