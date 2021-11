Nordyckie i brytyjskie fundusze emerytalne przeznaczą 130 mld USD na walkę ze zmianami klimatu

We wtorek nordyckie i brytyjskie fundusze emerytalne zobowiązały się do zainwestowania 130 mld USD do 2030 roku na walkę ze zmianami klimatycznymi oraz corocznego raportowania postępów swoich zielonych inwestycji.

– Zielona transformacja wymaga ogromnych inwestycji. Rządy muszą zrobić to, co do nich należy i zobowiązać się do budowy nowej, zielonej przyszłości – powiedziała duńska premier Mette Frederiksen.

Dania poinformowała, że ponad połowa ze 130 mld USD, które nordyckie i brytyjskie fundusze emerytalne przeznaczą na walkę ze zmianami klimatu to nowe zobowiązania podjęte na szczycie klimatycznym COP26 w Glasgow.

Osiągnięcie zerowej emisji CO2 netto do 2050 roku oraz ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej wymaga ogromnych inwestycji. Analitycy Bernsteina szacują, że aby osiągnąć ten cel, każdego roku trzeba inwestować od 2 do 4 bln USD.