Nornickel zwiększy produkcję w fińskim zakładzie

Dynamiczny rozwój rynku pojazdów elektrycznych zachęcił koncern Nornickel do zwiększenia produkcji wyrobów niklowych w jego fińskim zakładzie, informuje Reuters.

Rosyjski gigant surowcowy prognozuje stały wzrost znaczenia segmentu pojazdów EV, do napędzania, których wykorzystywane są akumulatory zawierające właśnie nikiel. Oczekuje się, że do 2025 r. zużycie niklu przez segment pojazdów elektrycznych i hybrydowych wahać ma się od 400 do 700 tys. ton rocznie.

Zakład w Hrjavalta wytwarza obecnie około 65 tys. ton wyrobów niklowych, w tym 10 tys. ton w postaci roztworu siarczanu niklu.

Nornickel zamierza ją zwiększyć do 75 tys. ton w ciągu najbliższych dwóch lat i do ponad 100 tys. ton do 2026 r., w tym co najmniej 40 tys. ton roztworu siarczanu niklu. Firma zaznaczyła, że inwestycja w zwiększenie mocy produkcyjnych szacowana jest na kilkadziesiąt milionów dolarów.