Norwegia chce utrzymać wysokie wydobycie gazu do końca dekady

Wydobycie gazu w Norwegii ma sięgnąć w tym roku 122 mld metrów sześciennych. Oznaczałoby to pobicie rekordu sprzed pięciu lat.

- Oczekuję, że utrzymamy obecny poziom wydobycia do 2030 roku – powiedział Aasland w rozmowie z Reutersem. – Widzimy, że są już projekty, a także plany rozwoju, które pomogą utrzymać wysoką produkcję gazu w przyszłości – dodał.

Reuters zwraca uwagę, że Norwegia jest obecnie największym dostawcą gazu w Europie po tym jak Rosja zmniejszyła eksport.

Aasland dał do zrozumienia, że Norwegia nie zamierza sprzedawać gazu poniżej ceny rynkowej, co sugerowali niektórzy politycy i media. Nie zamierza także nakładać na firmy naftowe podatku od nadmiernych zysków, bo oczekuje, że przeznaczą one pieniądze na inwestycje oraz poszukiwanie nowych złóż.