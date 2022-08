Norwegia obniży znacząco eksport gazu we wrześniu

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Norwegia, największy dostawca gazu na europejski rynek, zmniejszy eksport we wrześniu z powodu remontów instalacji odłożonych na później wcześniej w tym roku, informuje Reuters.

Prace remontowe zredukują wydajność 13 złóż i zakładów przetwórczych we wrześniu, powodując obniżenie produkcji w szczytowym momencie 7 września o 154,68 mln metrów sześciennych gazu, poinformowała spółka Gassco. W tym samym czasie mają być prowadzone także prace remontowe w terminalach w Wielkiej Brytanii i Europie kontynentalnej, co wpłynie na dostawy norweskiego gazu. Norweski Dyrektoriat Paliwowy szacuje, że remonty ograniczą wydobycie gazu do 323,9 mln metrów sześciennych dziennie, najmniej w tym roku, pisze Reuters.