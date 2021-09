W sobotę w Norwegii przestaną obowiązywać pandemiczne restrykcje. To jeden z pierwszych krajów, który zdecydował się na całkowite zniesienie obostrzeń, pisze Reuters.

“Minęło 561 dni odkąd wprowadziliśmy najostrzejsze obostrzenia w Norwegii w czasie pokoju. Teraz nadszedł czas na powrót do normalnego, codziennego życia” - powiedziała w piątek premier Erna Solberg.

Decyzja, aby nie wymagać już dystansu społecznego, pozwoli restauracjom, oraz obiektom kulturalnym i sportowym wykorzystywać ich pełną pojemność. Swoją działalność będą mogły wznowić także kluby nocne.

Rząd zniesie ograniczenia związane z podróżowaniem i nie będzie już odradzał wyjazdów poza Europę. Część restrykcji ma nadal obowiązywać w przypadku osób przyjeżdżających z krajów, w których utrzymuje się wysoka liczba infekcji.

Do tej pory ok. 76 proc. wszystkich mieszkańców Norwegii otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. W pełni zaszczepione jest 67 proc. populacji.