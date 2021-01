Norweski koncern Equinor zawarł kontrakt na dostawę prądu do stanu Nowy Jork z morskich farm wiatrowych, które zbuduje u wybrzeża Long Island, informuje Reuters.

Biuro gubernatora stanu Nowy Jork podkreśla, że to największy dotychczas zawarty w USA kontrakt na dostawy energii odnawialnej.

Dwie farmy Equinor: Empire Wind 2 i Beacon Wind 1, mają dostarczyć 2490 MW energii do stanu Nowy Jork. To ilość wystarczająca do zaspokojenia potrzeb ok. 1,3 mln domów.

fot. Bloomberg

Reuters przypomina, że Equinor zobowiązał się wcześniej na dostawę 816 MW energii do Nowego Jorki z innej farmy wiatrowej: Empire Wind 1.

Stan Nowy Jork postawił sobie za cel pozyskiwanie 9000 MW energii z morskich elektrowni wiatrowych do 2035 roku.