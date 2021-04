Premier Norwegii, Erna Solberg, została ukarana grzywną za złamanie ograniczeń nałożonych przez jej własny rząd. Wzięła ona udział w przyjęciu z okazji swoich 60-tych urodzin.

Solberg została zobowiązana do zapłacenia grzywny w wysokości 20 tys. koron (2350 USD).

Norweska premier Erna Solberg Flickr/Wikipedia Commons/Creative Commons Attribution 2.0

Premier już wcześniej przyznała, że naruszyła krajowe wytyczne. Solberg wzięła udział w rodzinnej imprezie, zorganizowanej w jednym z ośrodków narciarskich, z okazji jej 60-tych urodzin. Miało to miejsce w lutym.

W przyjęciu wzięło udział więcej osób niż jest to dozwolone według oficjalnego limitu wynikającego z norweskich ograniczeń dotyczących walki z pandemią.

Mimo kontrowersji sytuacja nie doprowadziła do wezwań do rezygnacji Solberg. Jej Partia Konserwatywna nadal cieszy się największą popularnością w sondażach opinii publicznej. We wrześniu Norwegię czekają wybory parlamentarne.