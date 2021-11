Norweski rząd chce ograniczyć wpływ budżetu na stopy procentowe

Wydatkowanie przez Norwegię środków z państwowego funduszu majątkowego nie powinno przekroczyć poziomu zaproponowanego w budżecie fiskalnym rządu na 2022 rok, powiedział minister finansów, Trygve Slagsvold Vedum.

– Musimy się strzec przed nadmiernym wydawaniem środków, chociażby pochodzących z sektora związanego z ropą. Mogłoby to doprowadzić do szybszego wzrostu stóp procentowych – powiedział Trygve Slagsvold Vedum. Dodał on, że ,,podwyżki stóp mają bezpośredni wpływ na portfel każdego obywatela’’.