Notowania złota delikatnie w górę po komunikacie Fed

W bieżącym tygodniu notowania złota poruszają się pod dyktando oczekiwań oraz reakcji na komunikaty banków centralnych.

Najważniejszy z nich, przynajmniej pod kątem wyceny złota, pojawił się wczoraj – wieczorem polskiego czasu amerykańska Rezerwa Federalna podjęła decyzję dotyczącą podwyżki stóp procentowych w USA o 25 pkt. bazowych. Jednocześnie, na konferencji prasowej po tej decyzji, szef Fed, Jerome Powell, oznajmił, że na razie instytucja ta zostawia sobie różne opcje do wyboru w kontekście prowadzenia polityki monetarnej. Oznacza to, że możliwe jest zarówno utrzymanie bieżącego poziomu stóp procentowych już do końca bieżącego roku i zakończenie tym samym cyklu podwyżek – jak i kolejna podwyżka stóp procentowych jesienią bieżącego roku.

Otwarte i mało stanowcze stanowisko Fed przyczyniło się do delikatnej presji spadkowej na wartość amerykańskiego dolara, co z kolei przekłada się na spokojne zwyżki notowań złota. Dzisiaj cena kruszcu oscylują już w rejonie 1976-1977 USD za uncję. Warto jednak wziąć pod uwagę fakt, że dzisiaj będzie miała miejsce decyzja ECB ws. stóp procentowych i komunikat po niej, co może przełożyć się na większą zmienność notowań walut – a tym samym cen złota – w późniejszych godzinach.