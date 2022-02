Notowania złota już w okolicach 1900 USD za uncję

Strona popytowa na rynku złota nadal jest mocna. Wczoraj cena kruszcu zwyżkowała do okolic 1900 USD za uncję, a dzisiaj nadal porusza się blisko tej bariery. To najwyższy poziom notowań złota od czerwca poprzedniego roku. Jeśli okolice tych cen się utrzymają, to będzie to oznaczało już trzeci tydzień wyraźnych zwyżek cen złota.

Na uwagę zasługuje fakt, że w ostatnich dniach amerykański dolar był relatywnie słaby, co otwierało notowaniom złota drogę do zwyżek. Jest to także sygnał, że obecnie to żółty kruszec jest traktowany przez większość inwestorów jako bezpieczna przystań w większym stopniu niż dolar.