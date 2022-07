Notowania złota poniżej 1700 USD za uncję

Niecały rok temu zejście notowań do podobnych poziomów wywołało odbicie cen złota w górę – co także obecnie mogłoby nastąpić z technicznego punktu widzenia, bowiem notowania złota wpadły w strefę wyprzedania. Niemniej, warto mieć na uwadze fakt, że wokół rynku złota utrzymuje się obecnie negatywny sentyment, związany z podwyżkami stóp procentowych w różnych krajach świata, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. To sprawia, że pozostałe formy inwestowania, wypłacające odsetki, stanowią obecnie kuszącą alternatywę dla inwestorów. Ten negatywny sentyment wokół złota sprawia, że jeszcze w najbliższym czasie jego notowania mogą pozostać pod presją podaży – ale jednocześnie, zniechęcenie złotem na globalnym rynku może być okazją do uzupełnienia swojego portfela długoterminowego.

Dzisiaj warto zwrócić uwagę głównie na sytuację na rynku walutowym w kontekście decyzji ECB ws. stóp procentowych. Może się wtedy pojawić większa zmienność, jednak warto zaznaczyć, że nawet większa od oczekiwań podwyżka stóp procentowych w strefie euro niekoniecznie musi być wsparciem dla cen złota przy obecnym sentymencie na tym rynku, nawet jeśli dolar nieco się osłabi.