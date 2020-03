Na rynki finansowe wracają obawy, co do trwania gospodarczego lockdownu, oraz potencjalnych nowych ograniczeń w kontekście cały czas negatywnych informacji na temat rozprzestrzeniania się COVID-19.

Epicentrum pandemii stały się USA, a połowa zachorowań przypada na Nowy Jork – władze wahają się, czy wprowadzić w mieście całkowitą kwarantannę (w sobotę wspominał o tym Donald Trump, ale później zrezygnował z tego pomysłu). Niemniej prezydent USA przyznał, że lockdown potrwa dłużej, niż do Wielkanocy (na razie mowa jest o końcu kwietnia, chociaż być może czegoś więcej dowiemy się podczas zaplanowanego wywiadu w FOX News o godz. 13:55).

Wspomniane obawy związane z pandemią COVID-19 psują nastroje na rynkach akcji, na czym próbują korzystać tradycyjne safe haven (CHF, JPY), ale niezaprzeczalnym zwycięzcą jest USD. Relatywnie nieźle zachowuje się chiński juan – to wynik rosnących oczekiwań, co do odbicia tamtejszej gospodarki po tym, jak kraj poradził sobie już z pandemią. Jednocześnie Ludowy Bank Chin wstrzyknął dzisiaj w system finansowy ponad 50 mld CNY poprzez operacje reverse repo (po raz pierwszy od lutego).

OKIEM ANALITYKA – Nowa definicja cierpliwości

Nieraz infantylny optymizm niektórych uczestników rynku z końca ubiegłego tygodnia, zderzył się z negatywnymi statystykami COVID-19, jakie napłynęły w weekend. W efekcie w poniedziałek na giełdowych parkietach znów się zaczerwieniło, a oczy inwestorów znów zwróciły się w stronę dolara (mimo, że to USA stały się teraz centrum pandemii).

Pytania o to, kiedy to się skończy (lockdown) przeplatają się z próbami prognozowania rynkowego dołka i poszukiwania tzw. okazji inwestycyjnych. Tyle, że okresy korekt mogą być teraz częste, ale te raczej będą krótkotrwałe, a dominujące na długi okres pozostanie nastawienie risk-off. W takim otoczeniu kluczowa stanie się ponowna nauka cierpliwości w postaci nie koncentrowania się na rynkowych emocjach, a bardziej długofalowych celach. Działania podejmowane przez decydentów (banki centralne i rządy) będą tylko częściowo amortyzować negatywne tendencje w gospodarkach, ale ich nie zastopują. To jest możliwe dopiero w sytuacji, kiedy zaczniemy kontrolować koronawirusa (skuteczne leczenie, szczepionka itd.).