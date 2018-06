Nowa oferta dla właścicieli i mieszkańców budynków wielorodzinnych

Getin Noble Bank rozpoczął współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Getin Noble Bank rozpoczął współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Na finansowanie mogą liczyć wspólnoty mieszkaniowe. Pieniądze z Regionalnych Programów Operacyjnych będą przeznaczane na inwestycje, które mają poprawiać efektywność energetyczną budynków wspólnot mieszkaniowych. Kredyty będą udzielane nawet na 20 lat.

Zobacz więcej TAŃSZE KREDYTY NA MODERNIZACJĘ: Marcin Kuksinowicz, członek zarządu Getin Noble Banku, zwraca uwagę, że dzięki współpracy z EBI wspólnoty mieszkaniowe będą miały możliwość pozyskania na preferencyjnych warunkach pieniędzy na inwestycje wpływające na poprawę efektywności energetycznej należących do nich budynków. Fot. ARC

— Zawarcie umowy z EBI to potwierdzenie, że Getin Noble Bank jest wiarygodnym partnerem, bankiem cieszącym się zaufaniem instytucji finansowych Unii Europejskiej, ale także, co równie ważne, zaufaniem samorządów dużych województw — mówi Marcin Kuksinowicz z zarządu Getin Noble Banku.

Programem objęte są województwa pomorskie i kujawsko-pomorskie, które otrzymają odpowiednio 129 mln zł i 63 mln zł. Obie umowy podpisano w maju 2018 r. Z województwem pomorskim 28 maja, a z województwem kujawsko-pomorskim 29 maja. Program będzie trwał do końca 2042 r. lub spłaty wszystkich udzielonych kredytów.

Finansowanie z preferencjami

Finansowanie składa się z dwóch części. Pierwszą są kredyty inwestycyjne na standardowych warunkach cenowych i oprocentowaniem wyliczanym przez dodanie do stopy WIBOR 3M marży banku w wysokości 2,7 proc. Do kosztów należy doliczyć jeszcze prowizję przygotowawczą w wysokości 1 proc. Ta część finansowania obejmuje 10 proc. wartości inwestycji w województwie pomorskim i 16 proc. wartości inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim. Druga część finansowania to preferencyjny kredyt inwestycyjny, którego całkowite oprocentowanie wynosi 0,5 x WIBOR 3M. Na koniec maja było to 0,85 proc. Getin Noble Bank od preferencyjnej części kredytu nie pobiera prowizji przygotowawczej. W przypadku inwestycji, której oszczędności energetyczne przekraczają 60 proc., całkowite oprocentowanie kredytu wynosi 0 proc. Preferencyjna część finansowania obejmuje 90 proc. wartości inwestycji w województwie pomorskim i 84 proc. wartości inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim.

Zgodnie z umową, EBI będzie przekazywał pieniądze w transzach — każdą wysokości do 25 proc. alokacji. Pieniądze będzie można wykorzystać do końca 2021 r., ale z możliwością przedłużenia. Wypłata poszczególnych transz uzależniona jest od stopnia wykorzystania transz poprzednio udostępnionych na akcję kredytową. Bank ma prawo udzielać kredytów w ramach wypłaconych transz do końca 2022 r. Wspólnoty mieszkaniowe aplikujące o kredyt muszą przygotować audyt energetyczny, który będzie zweryfikowany przez Getin Noble Bank. Dopiero później wspólnota podejmie uchwały o planie gospodarczym, uwzględniające zakres inwestycji oraz decyzję o zaciągnięciu kredytu.

Ważne oszczędności

— Dzięki współpracy z EBI, wspólnoty mieszkaniowe będą miały możliwość pozyskania na preferencyjnych warunkach pieniędzy na inwestycje wpływające na poprawę efektywności energetycznej w należących do nich budynkach — podkreśla Marcin Kuksinowicz.

Finansowane będą wszystkie projekty, które mają służyć oszczędności energii. Mogą to być inwestycje stosunkowo proste, jak izolacja cieplna budynku, wymiana okien i drzwi zewnętrznych na klatkach schodowych, montaż oświetlenia energooszczędnego i systemów sterowania oświetleniem czy instalacja systemów pomiarowych, czyli wodomierzy i ciepłomierzy. Wspólnoty mieszkaniowe już na kredyty czekają.

— Przejmuję budynki w różnym stanie, najczęściej złym. Są to budynki komunalne, które wymagają bardzo dużych nakładów inwestycyjnych, ale są i pięcioletnie, które też wymagają remontu. Nie ma dewelopera doskonałego. Korzystam z kredytów w Getin Banku od wielu lat i zawsze dostaję bardzo dogodne warunki. Bardzo sobie chwalę kredyty termomodernizacyjne. Korzystałam z nich już wielokrotnie. Potrzeb jest naprawdę dużo. Są jeszcze mieszkania z junkersami, są ocieplane supremą, która odpada, a jak nie odpada, to i tak nie ociepla — mówi Mirosława Żabicka, zarządca nieruchomości z Torunia.

Finansowane są też bardziej skomplikowane projekty niż ocieplenie. Mogą to być remonty i przebudowy instalacji grzewczych, przebudowy wentylacji i klimatyzacji czy wyposażanie budynków w systemy zarządzania energią, montaże kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych. Trzeba tylko pamiętać, że Regionalne Programy Operacyjne wymagają, aby minimalna oszczędność energii cieplnej oraz elektrycznej wynosiła 25 proc. a szczególnie premiowane są inwestycje, w których oszczędności przekroczą 60 proc.

Dobra moda

Polacy chcą żyć bardziej ekologicznie, cieszyć się czystym powietrzem i walczyć ze smogiem.

— W społeczeństwie wzrasta świadomość tego, jak ważna jest kwestia ograniczania zużycia energii. Docieplenie budynków, np. poprzez wymianę okien i drzwi — zmniejsza zużycie ciepła, potrzebę dogrzewania, a idąc dalej — także emisję zanieczyszczeń, co w efekcie przynosi również korzyści w postaci poprawy zdrowia publicznego. Działania z zakresu termomodernizacji to znaczące nakłady finansowe, ale w dłuższej perspektywie generują poważne oszczędności. Wspólnoty często jednak nie mają wystarczających pieniędzy na ten cel — przyznaje Marcin Kuksinowicz.

Getin Noble Bank wychodzi więc naprzeciw wszystkim wspólnotom mieszkaniowym, którym zależy na ochronie środowiska i ograniczeniu zużycia energii, i nie zamierza na tym poprzestać. Trwają już starania o pozyskanie dodatkowych dotacji, które będzie można połączyć z premią termomodernizacyjną BGK oraz z finansowaniem inwestycji służących energooszczędności w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Więcej informacji na ten temat bank poda w najbliższych tygodniach.

