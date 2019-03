Polacy - z nowej "piątki PiS" - najwyżej oceniając propozycję wyższych kosztów uzyskania przychodów, czyli niższy podatek dla osób aktywnych zawodowo - czytamy we wtorkowej "Rzeczpospolitej". Kolejne miejsca zajmują: wypłata 1100 zł dla emerytów oraz "500 plus" na każde dziecko.

W sondażu IBRiS dla "Rz" badani mieli wybrać, które propozycje Zjednoczonej Prawicy przypadły im najbardziej do gustu. Można było wskazać więcej niż jedną propozycję, które określono "partyjnymi" - nie przypisując im nazwy PiS ani Zjednoczona Prawica.



Badani wybierali propozycje z nowej "piątki PiS": trzynastej emerytury (jednorazową wypłatę 1100 zł brutto dla wszystkich emerytów i rencistów), "500 plus" na każde dziecko, a nie jak dotychczas na każde drugie dziecko, zerowego podatku dochodowego dla obywateli poniżej 26. roku życia, odbudowy lokalnych połączeń autobusowych PKS oraz wyższego kosztu uzyskania przychodu, czyli niższego podatku dla osób aktywnych zawodowo.



W sondażu wygrała propozycja wyższych kosztów uzyskania przychodów w celu zmniejszenia podatków – takie rozwiązanie popiera (raczej lub zdecydowanie) aż 82 proc. pytanych. Kolejne miejsce wśród propozycji zajmuje wypłata 1100 zł dla emerytów (64 proc.), a następnie "500 plus" na każde dziecko (59 proc.).



Zdaniem szefa IBRiS Marcina Dumy, jest to zgodne z tendencjami obecnymi w niedawno publikowanym przez "Rz" sondażu europejskim, w którym Polacy częściej niż przedstawiciele innych społeczeństw UE wskazywali problem zbyt wysokich podatków jako podstawowy. "Więc jeśli jakaś partia mówi +obniżmy podatki+, to jest to atrakcyjne hasło, dopóki nie pozna się w całym państwie skutków jego realizacji" - stwierdził Duma.



IBRiS zapytał również ankietowanych, która z propozycji mogłaby zachęcić do oddania głosu na PiS.



I w tej kwestii zwyciężyły podatki (48 proc.) badanych wskazało ten punkt jako najatrakcyjniejszy, tuż poniżej plasuje się dodatek dla emerytów (47 proc.).



Na na trzecim miejscu jest nowe "500 plus" (42 proc.). IBRiS zauważa, że to poparcie jest większe, niż wynikający z badań preferencji elektorat PiS, bo - jak wyjaśniono - 18 proc. wyborców Koalicji Europejskiej deklaruje, że mogłoby zmienić zdanie i zagłosować na PiS, gdyby takie rozwiązanie przyjęto. Dla porównania wśród wyborców Wiosny poparcie dla tego punktu jest zerowe - dodano.



Z badania wynika również, że 83 proc. zwolenników Wiosny Roberta Biedronia nie chciało lub nie potrafiło wskazać żadnego elementu "piątki PiS", który przekonałby ich do głosowania na partię Jarosława Kaczyńskiego; 17 proc. wybrało natomiast "500 plus" na każde dziecko.



Według szefa IBRiS, ocena programów Zjednoczonej Prawicy pokazuje, "jak podzielony jest elektorat w Koalicji Europejskiej". "Okazuje się, że jest mniej więcej pół na pół: równoważą się zwolennicy i przeciwnicy socjalnych rozwiązań" - wskazał Duma.

Jego zdaniem, nowe propozycje programowe bardzo aktywizują elektorat PiS, "budzą w nim euforię i pełne poparcie", a wśród elektoratu Koalicji Europejskiej "wprowadzają zamęt". "To nie oznacza jednak myślenia, że +dostaliśmy kasę, więc zagłosujemy na PiS+, ale motywacja, by pójść na wybory nie musi już być tak silna. Rządy prawa są ważne, ale dodatek do emerytury też" - powiedział Duma.