Nowe lotnisko jest koniecznością

Mówimy o Centralnym Punkcie Komunikacyjnym jako o nowym lotnisku. Ale chyba to nie tylko lotnisko? Olbrzymia część pieniędzy ma być przeznaczona na rozwój kolei. Niech Pan mi powie, jak to jest z infrastrukturą kolejową w Polsce?

Mikołaj Wild, Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP oraz od 2018 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury: Jeżeli chodzi o kolej w Polsce to po 100 latach od odzyskania niepodległości ciągle żyjemy pod zaborami. Wiem, że to może mocne słowa, ale my nadal mamy system kolei jeszcze po Austro-Węgrzech, Prusach i Cesarstwie Rosyjskim. Konieczne jest, by to zintegrować.

To co musimy zrobić?

Potrzebujemy realnych inwestycji. Nasi oponenci mówią, że jest to megalomania, ale tak naprawdę to owa zmiana jest w naszym zasięgu finansowym i technologicznym. Jest po prostu konieczna.

Czyli od czego trzeba zacząć?

Musimy bardziej zintegrować Łódź i Warszawę. Do niedawna Łódź była drugim pod względem liczebności ludności miastem w Polsce, a jej połączenie infrastrukturalne z resztą Polski jest w tragicznej sytuacji. Miasto po prostu potrzebuje większego wsparcia ze strony władz centralnych. I tylko na to zostanie przeznaczonych kilka miliardów złotych, które jest przewidziane w budżecie CPK.

A kto może stracić na budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego?

Lotnictwo się upowszechnia – mieszkańcy chcą mieć lotnisko blisko siebie. Ale proszę pamiętać, że lotniska regionalne nie wygenerują odpowiedniej siatki połączeń. Bo na przykład z Rzeszowa do Reykiaviku regularne połączenia nie będą rentowne i nie mamy co się oszukiwać.

Rozwój LOT-u jest więc sprzężony z rozwojem portu „Solidarność”. Narodowa linia lotnicza to coś więcej niż przedsięwzięcie biznesowe. Znakomitym przykładem są tureckie linie lotnicze. Tam również były wzloty i upadki, ale teraz są ambasadorami tureckiej gospodarki. LOT nie rozwinie się bez CPK. Już teraz musi operować z dwóch hubów – z Warszawy i Budapesztu.

A co z Modlinem?

Modlin jest złym przykładem wybudowania lotniska. Tam praktycznie poza jednym klientem – Ryanairem – nie lata nikt inny. Port lotniczy dla jednej linii mija się z celem. Ta inwestycja jest zła sama w sobie, bo jest uzależniona od właśnie tej linii.

To kiedy będę mógł wylecieć na wakacje z CPK?

Zrealizowanie tego projektu w przeciągu 9 lat jest projektem niezwykle ambitnym. Ale rok 2027 jest jak najbardziej realny do wykonania.

Tylko w Niemczech jakoś nie poszło to tak sprawnie i komfortowo...

Port w Berlinie był budowany wbrew interesom narodowego niemieckiego przewoźnika. Był budowany też dla innego przewoźnika - dla Air Berlin, który upadł. Lotnisko w Berlinie musiało zderzyć się z zupełnie innymi wyzwaniami. Ale nie powinniśmy patrzeć na negatywne przykłady. Są inwestycje, które się świetnie udały. Jak chociażby Pekin, Stambuł, rozbudowa portu w Seulu czy Singapurze – one pokazują, że można.

Tylko Centralny Port Komunikacyjny nie będzie, tak jak Okęcie, w centrum miasta. Tam będzie trzeba dojechać

Czy CPK jest za daleko od metropolii? Z Ministerstwa Infrastruktury do Dworca Centralnego, który do tego czasu zostanie całkowicie przebudowany i odnowiony, jest 5 minut. Według naszych planów, już tam, czyli na Dworcu Centralnym, będzie można przejść odprawę lotniczą. Stamtąd do CPK dojedziemy w 15 minut.

A jak chcecie sfinansować ten projekt?

To największa inwestycja infrastrukturalna po 1989 roku, po odzyskaniu niepodległości. 35 mld zł na lotnisko plus 40 mld zł na kolej jest kwotą - wydawać by się mogło - olbrzymią. Ale wcale tak nie jest. Przytoczmy tutaj inne liczby. Na samą modernizację infrastruktury kolejowej mamy wydać 70 mld zł. Roczny koszt obsługi programu „Rodzina 500+” to 25 mld zł.

Proszę pamiętać, że jest to inwestycja nastawiona na zysk. Zgłaszają się do nas inwestorzy, którzy chcą ulokować swój kapitał w CPK. Nie liczymy na Unię Europejską, bo ona trafnie zauważa, że lotniska powinny zarabiać na siebie. I my też tak uważamy. Dla mnie niezwykle istotne jest, by ta inwestycja nie była obciążająca dla budżetu ani o złotówkę więcej niż jest to konieczne.

Niech Pan powie więcej o szczegółach, bo ja ciągle nie wierzę, że bez środków unijnych można to zbudować

9 mld zł – tyle ma kosztować zmodernizowanie trasy kolejowej z Warszawy do Łodzi. I to już powinno wpisywać się w unijne finansowanie. Ale nawet jeśli z jakichś powodów to by się nie wydarzyło to i tak jest to kwota, która jest do udźwignięcia przez nasze państwo. Niezwykle ważne jest też wybudowanie, w myśl całego projektu CPK, kompleksowej obwodnicy Warszawy, która wypchnie TIR-y ze stolicy.

Mamy też świadomość, że gdziekolwiek byśmy nie ulokowali CPK to zetkniemy się z protestami ludności lokalnej. Przecież część z nich mieszka na swoich ziemiach od stuleci. My jesteśmy po ich stronie. I te osoby dostaną odpowiednią rekompensatę za swoje ziemie.

Mało kto zdaje sobie sprawę, ale z CPK mierzymy się już od 40 lat. I od tych 40 lat zawsze były jednoznaczne rekomendacje: BUDUJCIE! To jest dobre dla Rzeczpospolitej.

Nie mówimy o jeszcze jednym zagadnieniu. O tym, a jest to istotne zwłaszcza, gdy zbliża się wrześniowy kongres Impact mobility rEVolution’18 - transfer technologii i polityka zarówno zakupowa jak i rozwojowa. Ten projekt musi przynieść maksymalne korzyści naszej rodzimej gospodarce. Sektor lotniczy jest najbardziej innowacyjnym sektorem transportu publicznego. My nie powinniśmy rozmawiać na temat tego, czy port powinien powstać 5 km w prawo czy w lewo. My powinniśmy rozmawiać o tym, jakie rozwiązania technologiczne muszą być tam zastosowane. Ja chcę być jak najbardziej otwarty na nowe know-how i pragnąłbym, by nowy port był najbardziej „smart” hub-em na świecie.

