Nowe narzędzia i nowe możliwości dla małych i średnich firm

Praca w biurze, potem biznesowy lunch, a następnie prezentacja oferty w siedzibie klienta. Dzisiejszy biznes nie ogranicza się już do czterech ścian siedziby firmy i wymaga od przedsiębiorców działania w wielu miejscach i na wielu urządzeniach. W ramach pakietu Office 365 Business Premium z potrzebnych aplikacji można korzystać na pięciu komputerach, pięciu smartfonach i tabletach.

Liczba przedsiębiorstw w Polsce przekroczyła już 2 mln, a tylko w ciągu jednego roku powstało 361 tys. nowych podmiotów. Zdecydowanie najliczniejszą grupą w tym zestawieniu są małe i średnie firmy, zatrudniające poniżej 250 osób. Aż 78 proc. podmiotów z sektora MSP działa w handlu i usługach, czyli bardzo specyficznym obszarze, wymagającym dużej elastyczności, mobilności i gotowości do ciągłych zmian. A do tego z kolei potrzebne są odpowiednie narzędzia, pozwalające sprawnie zarządzać firmą i optymalizować komunikację.

Każde takie rozwiązanie podnosi konkurencyjność firm, otwiera nowe perspektywy rozwoju. Jednocześnie firmy szukają produktów nie wymagających dużych inwestycji i rozwoju własnej infrastruktury IT.

Microsoft od lat dostarcza firmom pakiet Office, czyli zestaw aplikacji niezbędnych w każdym przedsiębiorstwie. Word, Excel czy PowerPoint to produkty znane i cenione od lat, ale usługi w ramach pakietu wciąż są rozwijane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb przedsiębiorców. Dziś to już nie tylko edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny czy program do tworzenia prezentacji, ale też m.in. nowoczesne narzędzia do przechowywania danych, aplikacje pomagające organizować pracę i wymieniać się informacjami czy systemy ochrony przed cyberzagrożeniami.

Dostępny obecnie pakiet Office 365 Business Premium odpowiada również na coraz częściej pojawiającą się potrzebę korzystania z aplikacji na wielu różnych urządzeniach - komputerach, smartfonach czy tabletach. Dla przedsiębiorców kluczowa jest mobilność i dostęp do firmowych dokumentów z dowolnego miejsca. Według różnych badań na świecie już ponad 60 proc. Osób pracuje zdalnie. W Polsce taką możliwość ma nieco ponad 30 proc. pracowników, ale można się spodziewać, że ten odsetek będzie rósł. Pracując poza siedzibą firmy, będąc w podróży czy po prostu podczas spotkań u klienta, przedsiębiorcy potrzebują spójnych, kompatybilnych narzędzi, umożliwiających szybką i atrakcyjną prezentację swoich usług i produktów.

W ramach pakietu Office 365 Business Premium ze wszystkich potrzebnych aplikacji możemy korzystać na pięciu komputerach, pięciu smartfonach i pięciu tabletach. Co to oznacza w praktyce? Możemy rozpocząć pracę nad prezentacją na komputerze stacjonarnym lub laptopie, w drodze na spotkanie nanosić ostatnie poprawki, a całość zaprezentować np. na tablecie. Na każdym urządzeniu otwierany plik będzie wyglądał dokładnie tak samo, nie ma więc ryzyka, że wersje dokumentu będą niespójne graficzne.

Co więcej, aplikacje działają też w trybie offline, co jest szczególnie ważne dla osób pracujących zdalnie lub przebywających w miejscach z ograniczonym zasięgiem internetu np. w podróży. Dodatkowo użytkownicy Office 365 mogą liczyć na bezpłatne aktualizacje, rozwijające narzędzia o dodatkowe funkcje. W ten sposób otrzymujemy kompleksowe rozwiązanie, usprawniające wiele procesów w firmie i stwarzające przedsiębiorcom wiele nowych możliwości. To wszystko w ramach jednej subskrypcji, aktywowanej w bardzo prosty sposób.

Bądź o krok przed konkurencją

Poznaj zestaw narzędzi do prowadzenia i rozwijania swojej firmy, które pozwolą Ci nadążać za potrzebami klientów oraz wyprzedzać konkurencję. Office 365 Business Premium umożliwia współpracę w zespole w czasie rzeczywistym za pomocą usług i aplikacji biznesowym, w tym funkcje planowania spotkań i rezerwacji. Dowiedz się więcej o Office 365 Business Premium.

