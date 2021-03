Nowe obostrzenia w woj. lubuskim i mazowieckim od 15 marca, w woj. pomorskim od 13 marca

Nowe zaostrzone obostrzenia, w tym zamknięcie basenów, hoteli, galerii handlowych, placówek kulturalnych i siłowni będzie obowiązywało w województwach: lubuskim i mazowieckim od 15 marca, a w woj. pomorskim od 13 marca. Obostrzenia w woj. warmińsko-mazurskim zostają przedłużone do 28 marca.

Jak podkreślono w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej gov.pl/koronawirus zaostrzone zasady w woj. warmińsko-mazurskim będą przedłużone do 28 marca, w woj. pomorskim będą obowiązywać od 13 marca do 28 marca, a w woj. mazowieckim i lubuskim od 15 do 28 marca.