Nowe pożyczki w Chinach spadły mocniej niż oczekiwano

W kwietniu odnotowano wyższy niż prognozowano spadek nowych pożyczek bankowych w Chinach, podczas gdy podaż pieniądza spowolniła do najniższego poziomu od 21 miesięcy, informuje Reuters.

Według danych Ludowego Banki Chin (PBOC), wartość nowych pożyczek udzielonych przez tamtejsze banki zmniejszyła się do 1,47 bln juanów (228,21 mld USD) z 2,73 bln juanów w marcu. Tymczasem mediana prognoz analityków zakładała zniżkę do 1,6 bln juanów. Odczyt był również niższy niż w kwietniu 2020 r. kiedy to wyniósł 1,7 bln juanów.

Ważnym czynnikiem dla rynku finansowego jest spadek tempa niespłaconych pożyczek juanowych. Dynamika ich przyrostu osłabła w kwietniu do 12,3 proc. w ujęciu rocznym wobec 12,6 proc. w marcu. Była to najniższa wartość od lutego 2020 r. W tym przypadku odczyt okazał się niższy niż zakładali analitycy (12,5 proc.)

Tymczasem podaż pieniądza M2 w systemie finansowym w kwietniu zwiększyła się o 8,1 proc. spadając do najniższego poziomu od lipca 2019 r. Miesiąc wcześniej dynamika wyniosła 9,4 proc.