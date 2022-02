Nowe usługi, kolejne spółki – firma Geo-Kat rozwija się zgodnie z planem

Grzegorz Tratkiewicz, wiceprezes i współzałożyciel Geo-Kat Niewątpliwie do momentów przełomowych, takich kamieni milowych w rozwoju firmy, należy rozszerzenie działalności o wykonawstwo elektryczne niskoprądowe. To się działo w pierwszych latach po powstaniu spółki Geo-Kat i zbudowało firmę taką, jaka jest dzisiaj.

Firma Geo-Kat istnieje już prawie 20 lat, ma ponad sto zrealizowanych projektów, w tym te spektakularne, przeprowadzone w wielkich inwestycjach. Core business spółki to projekty związane z instalacjami niskoprądowymi, elektrycznymi i automatyką budynków, realizowane w pełnym zakresie, tj. od przygotowania dokumentacji, przez wykonawstwo, programowanie, uruchomienie, po serwis i konserwację.

Firma wykonuje prace w budynkach komercyjnych i użyteczności publicznej, galeriach handlowych, biurowcach, obiektach przemysłowych, sportowych, halach logistycznych, hotelach itd. Wśród projektów i realizacji Geo-Kat znajdują się m.in. Galeria Wroclavia we Wrocławiu, The Warsaw Hub – najnowocześniejszy, najbardziej zaawansowany technologicznie obiekt biznesowy w Polsce, Data Center dla Frontexu w budynku Warsaw Spire.

Firmę założyli Grzegorz Tratkiewicz i Jacek Bielecki; tworzą jej zarząd i są głównymi udziałowcami Geo-Kat. W skład firmy wchodzi pięć spółek, cztery kapitałowo zależne od Geo-Kat. Spółka Geo-Kat Serwis świadczy usługi serwisowe i konserwatorskie dla klientów. Geo-Kat Ochrona Środowiska to firma o charakterze eksperckim, której celem jest świadczenie usług związanych z ekologią i ochroną środowiska naturalnego. Spółka Re-Statera zajmuje się tzw. fit-outem, czyli kompleksową usługą wykończenia i aranżacji powierzchni w budynkach biurowych, handlowych, mieszkalnych, HoReCa oraz budynkach użyteczności publicznej. Spółka SGP to przedsiębiorstwo produkcyjne w Chorzowie. Jak tłumaczy Grzegorz Tratkiewicz, wiceprezes Geo-Kat, poszerzanie obszaru działalności to rozwój organiczny, naturalny rozwój kompetencji firmy, budowanie podstaw stabilnego biznesu.