Prezes ZUS: monitorujemy sytuację, prowadzimy analizy

Monitorujemy sytuację i prowadzimy analizy; liczba płatników - przedsiębiorców i pracodawców zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego - wynosiła na koniec czerwca 2,74 mln i była większa o 37 tys. w stosunku do maja oraz większa o 33 tys. w stosunku do lutego - mówi PAP prezes ZUS Gertruda Uścińska.